Das Publikum war kritisch aber nicht emotionsgeladen © Ruggenthaler

Blauäugig gingen die Veranstalter nicht in den Informationsabend in St. Jakob. Im Wissen um das hohe Konfliktpotenzial betrieb man im Vorfeld Konfliktmanagement. Einzelne bekannte Wolfskritiker wurden abgeklopft. Zudem gab es am Nachmittag eine Besprechung in der Bezirkshauptmannschaft Lienz – wohl darüber, wie es Moderatorin, Referenten und Behörde gelingt, einen möglichen emotionalen Supergau zu vermeiden. Und höflich aber bestimmt, wurde auch vorsorglich ausgeladen.

