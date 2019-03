Informationsveranstaltung Tenor in St. Jakob: „Wir sind nicht Wolf“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wortmeldungen aus dem Publikum offenbarten, dass die Angst vor dem Wolf umgeht © Ruggenthaler

Martin Janovsky, Landesexperte für große Beutegreifer, sagte es klar heraus: „Das Thema Wolf ist ein heißes Eisen“. Im Gemeindesaal von St. Jakob machte er am Dienstagabend diese Äußerung – vor rund 70 Besuchern. Es wurde ein Abend, in dem es gelang, das emotionale Thema ohne heftige Auseinandersetzungen zu diskutieren. Die Veranstaltung hatte den Hintergrund, dass in St. Jakob Wildrisse eindeutig auf einen Wolf zurückzuführen sind. Kurz vor dem Termin wurde bekannt: Auch der Rehriss von Mitte Februar war die Tat eines Lupus.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.