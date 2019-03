Facebook

Am Faschingssamstag ging es im Nightliner „wild“ zu. FPÖ fordert Lösungen für besonders lebendige Nächte © KK/MATTERSBERGER

Es ist kurz nach drei Uhr in der Nacht. Der Nightliner-Bus bringt Feiernde von der Stadt nach Hause ins Iseltal. Und den Faschingssamstag haben – zur Freude der Lokalbetreiber – viele Nachtschwärmer in Lienz verbracht. Das Problem: Der Bus war komplett überfüllt. Ein Umstand, den die Mitglieder der Freiheitlichen Jugend ändern wollen. „Das ist ein gefährlicher und unhaltbarer Zustand“, sagt Johannes Steiner, Obmann der FPÖ-Vorfeldorganisation. Seine Stellvertreterin Melanie Mattersberger war bei der Fahrt selbst Passagierin und sagt: „Der Bus war bereits ab Oberlienz übervoll, dennoch wurden bei jeder weiteren Bushaltestelle weitere Fahrgäste aufgenommen. Wir saßen zu viert auf einer Zweier-Bank, am Gang standen Leute dichtest gedrängt.“