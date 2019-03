Montagnachmittag kam es in einem Mehrparteienhaus in Debant in Osttirol zu einem Küchenbrand. Die genaue Ursache für das Feuer steht noch nicht fest.

Den Feuerwehren gelang es, den Brand rasch zu löschen © MAK - Fotolia

Brandalarm gab es am Montag gegen 15.10 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Debant in Osttirol. In der Küche einer Wohnung war Feuer ausgebrochen. Den Feuerwehrleuten der Wehren Lienz und Nußdorf-Debant gelang es, unter Verwendung von schwerem Atemschutz, in die völlig verrauchten Räumlichkeiten vorzudringen und den Brand rasch zu löschen. Die Kücheneinrichtung wurde schwer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.