© AP/Stache

Am Samstag gegen 13.30 Uhr kam ein 35-jähriger Deutscher beim Skifahren in Heiligenblut in Fallbichl aus Eigenverschulden zu Sturz. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Martin 4 mittels Seilbergung geborgen und anschließend ins Krankenhaus Lienz geflogen.