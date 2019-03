Facebook

Nördlich der Alpen liegt eine Luftmassengrenze, die milde bei uns im Süden der Alpen von kühlerer Luft weiter im Norden trennt. Wir können daher immer noch mit recht milden Temperaturen rechnen und die Werte steigen am Nachmittag zum Beispiel in Kals am Großglockner auf Werte bis nahe +8 Grad. Dazu ziehen mit dem Westwind aber auch langsam immer mehr und dichtere Wolkenfelder heran und die Sonne kann sich somit nur zwischendurch einmal zeigen. Es sollte jedoch weitgehend trocken bleiben, nur in den Tauern steigt das Schauerrisiko langsam etwas an. "Aufgrund der oft dichteren Wolken sollte man beim Wintersport auf eine gute Skibrille setzen, denn diese kann die Sicht zum Teil deutlich verbessern", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger.