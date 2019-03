Die Temperaturen erreichen zum Beispiel in Nikolsdorf und in Dölsach Werte bis nahe plus 14 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kasupovic

Am Samstag liegt Osttirol auch weiterhin in einer eher milden Westströmung, wobei immer wieder auch dichtere Wolkenfelder durchziehen dürften. Die Wolken lockern aber auch wiederholt stärker auf und somit setzt sich zeitweise sogar die Sonne für längere Zeit durch. Es bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit auch trocken. "Wetterfühlige Menschen mit zu niedrigem Blutdruck müssen bei den herrschenden Biowetterreizen häufiger als sonst üblich mit Kopfschmerzen rechnen", befürchtet Reinhard Prugger, Meteorologe beim Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind vor allem am Nachmittag und in der Sonne recht angenehm und erreichen zum Beispiel in Nikolsdorf und in Dölsach Werte bis nahe plus 14 Grad.