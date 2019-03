Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Ausbau des Schwarzach-Kraftwerkes wird vom WWF heftig kritisiert © KK/WWF-Österreich

Es hat gedauert: Sieben Jahre läuft das naturschutzrechtliche Verfahren für die Erweiterung des Kraftwerkes Schwarzach in Hopfgarten. Nach Auslaufen der Ökostrom-Förderung geht die TIWAG jetzt an die Nachrüstung der Anlage mit einem zweiten Maschinensatz. Damit erhöht sich die Jahresstromerzeugung des Schwarzach-Kraftwerkes von 61 Milllionen Kilowattstunden auf 83 Millionen Kilowattstunden. Schon 2007, als die Tiwag am Auslauf der Schwarzach in Hopfgarten ihr Kraftwerk errichtete, wurde das Krafthaus in Huben so projektiert, dass eine zweite Turbine in Betrieb genommen werden kann.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.