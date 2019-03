Auftaktveranstaltung findet am 11. Juni, das große Abschlussevent am 12. Oktober 2019 in und um Kals statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Florian Oberlohr (Lucknerhütte), Hans Oberlohr (Lucknerhaus), Erika Rogl und Georg Oberlohr (TVB) © KK/Gemeinde Kals

Jetzt ist es offiziell. Die von der GemNova veranstaltete Laura Stigger Bike Challenge findet dieses Jahr in Kals am Großglockner statt. Die kleine Gemeinde am Fuße des Großglockners hat sich in einer tirolweiten Ausschreibung gegenüber anderen namhaften Bewerbern knapp durchgesetzt.