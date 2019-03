Facebook

Im Durchschnitt wurde 2018 in Osttirol 89 Tage gestempelt © APA/JULIAN STRATENSCHULTE

Der positive Trend am Arbeitsmarkt (AMS) Lienz hält weiter an. 2018 wurde Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Übergangsgeld in Höhe von 16,1 Millionen Euro ausbezahlt. Das sind um 2,5 Millionen Euro weniger als im Jahr 2017. Der Grund dafür liegt klar auf der Hand: „Die Arbeitslosenquote ist stark gesunken und beträgt 7,2 Prozent für das Jahr 2018. Das ist der niedrigste Wert der letzten 30 Jahre“, sagt Doris Batkowski, Leiterin AMS Lienz. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit bezieht sich dabei auf alle Altersgruppen: Bis 24 Jahre gab es einen Rückgang um 29,2 Prozent, 20,4 Prozent bei Personen im Alter von 25 bis 49 Jahre und 10,5 Prozent in der Personengruppe ab 50 Jahren.

