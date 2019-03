Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Almbauern im Debanttal wollen ihre Almen nicht für Besucher sperren © KLZ

Das Zivilgerichts-Urteil nach einer tödlichen Kuhattacke auf eine Wanderin in Tirol polarisiert weiter - so auch in Osttirol. „Der Tenor in unseren Diskussionen lautet nicht, ob wir uns für ein etwaiges Begehungsverbot unserer Almen, oder gar eine Einschränkung der Behirtung aussprechen, sondern vielmehr setzen wir auf die Eigenverantwortung der Menschen, die unsere Almen besuchen wollen,“ sind sich die Debanttaler Almbauern einig. Die Tiroler Almwirtschaft habe eine Jahrhunderte lange Tradition und „gehört zu Osttirol, wie unser Dialekt, unsere Hausmannskost und unsere Gäste. Kühe auf den Almen sind Kulturgut unserer Region“, sind sich die Almverantwortlichen Hans Gumpitsch (Hofalm) und Webhofer (Gaimberger Alm) einig.