Norbert Mariacher, Laura Asslaber und Trainerin Anna Mayer © Union Lienz

Die Tiroler Mehrkampfmeisterschaften für Schüler unter 16 Jahren wurden in der WUB-Halle in Innsbruck ausgetragen. Sieben männliche Schüler mussten einen Fünfkampf in den Disziplinen 60 Meter, 60 Meter Hürden, Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen bewältigen. Sechs Athleten aus Nordtirol und der Osttiroler Norbert Mariacher kämpften um die Medaillen. Das große Talent der Sportunion Raika Lienz bewältigte die 60 Meter in acht und die 60 Meter Hürden in 10,07 Sekunden. Zudem sprang er 4,96 Meter weit und 1,66 Meter hoch und die Kugel warf er 8,28 Meter weit. Diese Leistungen ergaben 2358 Mehrkampfpunkte und Norbert konnte sich über den Gewinn der Bronzemedaille freuen.