Das Osttiroler Mountainbike-Ausnahmetalent Gabriel Wibmer will beim UCI Downhill-Weltcup und beim iXS European Downhill Cup punkten. Den inoffiziellen Weltmeistertitel in der U15-Kategorie hat er bereits 2016 geholt.

Gabriel Wibmer will beim UCI Downhill Weltcup punkten © Racement/Sebastian Gruber

Noch verbindet man den Namen Wibmer vor allem mit actiongeladenen Videos. Doch Gabriel Wibmer, Cousin des YouTube-Stars Fabio Wibmer, unternimmt in dieser Saison seine ersten Schritte in Richtung Downhill-Elite. Der 16-jährige Osttiroler will mit Unterstützung der Sport Marketing Agentur rasoulution, die auch andere Weltklasse-Athleten wie Cousin Wibmer und Danny MacAskill managed, vor allem beim iXS European Downhill Cup und in der Junior Kategorie des UCI Downhill Weltcups für Furore sorgen.