Hans-Peter Premur über die Kraft des Verzichts„Fasten ist wie das Leeressen der Speis“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans-Peter Premur: Wenn man seine Reserven aufbrauchen kann, tut man sich Gutes. © Helge Bauer

Krumpendorf ist jene Gemeinde in Kärnten mit der höchsten Akademikerquote. Sind Ihre Leute zu satt und haben Sie deswegen die Aktion „Ein Dorf fastet“ ins Leben gerufen?



Hans-Peter Premur: Krumpendorf hat noch ein anderes Phänomen: Es ist ein Dorf ohne Traditionen. Wissen Sie, was wir am 1. Jänner feiern?

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.