Manuel Seibald und Martina Wernig mit Stefan Mutschlechner vom Skiclub Lienz © KK/SCL

Für den Hochstein-Tourenlauf gab es keine optimalen Bedingungen. Er musste auf wegen auf die Ersatzstrecke verlegt werden. Dann zerlegte extremer Wind den aufgebauten Zielraum. Letztlich matchten sich beim Nachtspektakel 140 Teilnehmer am Hochstein. Skibergsteiger Manuel Seibald (Race Team Trans-Lemberger) gab von Beginn an den Ton an.