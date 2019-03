Internationaler Videowettbewerb Lienzer wurde erfolgreich in die Wüste geschickt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marco Leiter beim Dreh in der Wüste © KK/MARCO LEITER

"Heute hier, morgen dort“ ist nicht nur ein bekanntes Lied von Hannes Wader. Diese Zeile trifft wohl auch auf wenige Osttiroler so zu wie auf Marco Leiter. Der 22-jährige Osttiroler ist seit einigen Jahren weltweit erfolgreich als Werbefilmer für eine Salzburger Agentur unterwegs.

Er war an Produktionen für Marken wie Audi, Marco Polo und Red Bull beteiligt und hatte Stars wie Marcel Hirscher, Manuel Rubey und Robbie Williams vor der Linse. 2017 konnten wir ihn noch zum Interview in einem Lienzer Cafè bei seinem Heimatbesuch treffen. Diesmal haben wir das Gespräch lange verschoben, schlussendlich wurde es ein Videogespräch über das Internet.