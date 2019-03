Hunderte Schaulustige ließen sich das Beck´n Fleck´n am Hochstein, veranstaltet von der Landjugend Patriasdorf, nicht entgehen.

Am Lienzer Skiberg Hochstein waren die Spaßkanonen wieder voll in ihrem Element: Das Team „Flying Hirsch“ landete auf dem vierten Platz © Brunner Images|Philipp Brunner

Ein eiskaltes Bad holte sich so mancher Teilnehmer beim Beck’n-Fleck’n am Lienzer Hochstein – wenn auch nicht ganz freiwillig. Ziel war es, ein langes Becken gefüllt mit eisigem Nass zu überqueren, ohne dabei baden zu gehen. Was nur den wenigsten schlussendlich gelang. Veranstaltet wurde das nasse Spektakel von der Jungbauernschaft Landjugend Patriasdorf mit Obmann Clemens Girstmair und Ortsleiterin Anna Putzhuber.