Hermann Kuenz feiert in den Räumen der ÖVP-Osttirol Geburtstag.

hermann Kuenz lädt Weggefährten in das Parteibüro © Florian Eder

Es kommt nicht überall gut an, dass Landtagsabgeordneter Hermann Kuenz in der ÖVP-Bezirkszentrale seinen Sechziger feiert. Kritische Stimmen sprechen von einer Privatfeier, mit der das Büro der Volkspartei in Lienz vereinnahmt werde. Bezirksparteiobmann Bernhard Webhofer sagt dazu kurz angebunden: „Mit wem und wo Hermann Kuenz Geburtstag feiert, ist seine Sache.“

