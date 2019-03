Facebook

Günther Hatz mit Michaela Ruggenthaler, Melanie Winkler, Karin Strobl, Karin Nagele, Catharina Oblasser, Andreas Überbacher, Marie-Luisa Frick und Isabella Lukasser © Stöflin

Mit dem Start ihres Regionalbüros in Lienz am 1. März 1989 brachte die Kleine Zeitung einen Umbruch nach Osttirol. In den 30 Jahren Bestand gab es im Redaktionsteam in Lienz ein reges Kommen und Gehen. Viele Mitarbeiter trugen zur Vielfalt der Regionalausgaben bei. Manche hielt es nur kurze Zeit, manche blieben über Jahre und einige sind bei der Kleinen Zeitung in diversen Ressorts geblieben. In Retrospektiven zeigen Mitarbeiter auf, wie sie die Zeitung in Osttirol während ihrer Zeit erlebt haben und was sie ausgezeichnet hat. Die Ergebnisse sind spannend. Und unisono sind sie der Meinung, dass die Kleine heute in der Osttiroler Medienlandschaft ein nicht wegzudenkender Fixpunkt ist.

