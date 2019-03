Im April führt die ÖBB Erhaltungsarbeiten an der Eisenbahnkreuzung in Tassenbach durch. Über Nacht bleibt die Straßenpassage gesperrt. Für Mitarbeiter von Schichtbetrieben dürfte es dabei eng werden.

Straßensperre in Tassenbach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rot: Die Eisenbahnkreuzung ist in der Nacht vom 4. bis 5. April nicht passierbar © Michael Egger

Die Eisenbahnkreuzung auf der Gailtal Straße (B 111) in Tassenbach wird gesperrt – und zwar vom 4. April, 22.30 Uhr, bis 5. April, 4.30 Uhr. Grund dafür: Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) führen Erhaltungsarbeiten an den Gleisanlagen durch. Eine Überquerung der Kreuzung ist in diesen sechs Stunden nicht möglich. „Da muss man großräumig ausweichen oder umfahren“, sagt Herbert Hofer, ÖBB-Sprecher. Eine Ausnahme gibt es im Notfall – und zwar für Einsatzfahrzeuge.