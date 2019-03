Facebook

Pepi Gasteiger hat nun drei Heimaten: Sillian, Kössen und Uganda © KK/KINDERHILFE UGAND

Pepi Gasteiger ist wieder in Tirol. Er ist von seiner Afrika-Reise zurückgekehrt – mit vielen Erlebnissen im Gepäck. Gasteiger kennt man in Osttirol – als ehemaliger Oberländer Tourismus-Obmann, Gründungsmitglied der Osttirol Werbung und ehemaligen Sillianer Vizebürgermeister. Mittlerweile lebt er in Kössen – und hat eine Hilfsorganisation aufgebaut. „Kinder Hilfe Uganda“ heißt sie.

Angefangen hat alles im Jahr 2012. Beim Besuch der Berggorillas ist er in ein Dorf gekommen und hat gesehen, dass nur wenige Kinder die Schule besuchen konnten. Die Eltern des Dorfes konnten das Schulgeld nicht bezahlen. „Das hat in mir Erinnerungen geweckt, weil ich das Gymnasium in Schwaz nur besuchen konnte, weil der Sillianer Dekan Josef Hanser das Schulgeld für mich bezahlt hat“, sagt er. 2012 hat Gasteiger dann sechs Kindern das Schulgeld von 40 Euro bezahlt.

