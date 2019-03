Facebook

© APA/Uli Deck

Es ändert sich auch am Sonntag nicht allzu viel beim Wetter und daher bleibt es bei einem Mix aus Sonnenschein und durchziehenden Wolkenfeldern. Die Sonne kommt sogar immer wieder besser und für längere Zeit durch und Regenschauer sind voraussichtlich auch kein Thema. Die vom Westen einströmenden Luftmassen sind für die herrschende Jahreszeit doch merklich zu mild und somit erreichen die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Ainet im Iseltal Werte um +12 Grad. "Wetterfühlige mit bereits zu niedrigem Blutdruck müssen wetterbedingt an diesem Tag eher mit Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit rechnen", befürchtet der meteo experte Reinhard Prugger.