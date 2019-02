Landjugendumzug findet nicht in Lienz, sondern in Klagenfurt statt.

Eine gelungene Fotomontage: Simon Staller und Manuela Leiter mit der Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz © KK/LJ Osttirol

Der große Festumzug der Landjugend Osttirol am 19. Mai 2019 findet nicht wie ursprünglich geplant in Lienz statt - sondern in Klagenfurt. Mit dieser Nachricht verblüfft die Landjugend die Osttiroler am heutigen Unsinnigen Donnerstag auf Facebook. "Aufgrund der großen Teilnehmeranzahl und der angekündigten Fanbusse aus ganz Österreich müssen wir unseren Umzug 'Erlebnis Osttirol' am 19. Mai 2019 leider verlegen", heißt es auf der Facebook-Seite JB/LJ Bezirk Osttirol. Verziert wurde die Meldung mit einer Fotomontage, auf welcher auch die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz zu sehen ist.