Osttirols Tourismuschef nahm am runden Tisch teil. Förderungen für Präventivmaßnahmen will man holen.

TVBO-Chef Franz Theurl redete in Wien beim Lawinengipfel mit. Unter anderem dabei waren die Minister Kunasek und Köstinger © APA/HANS PUNZ

In den kommenden vier Jahren will die österreichische Bundesregierung 45 Millionen Euro in den Lawinenschutz investieren. Die Eckpfeiler des Pakets wurden am Dienstag im Bundeskanzleramt in Wien ausverhandelt. Am Gipfel mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat auch Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol, teilgenommen – als einziger Vertreter eines Tourismusverbandes.

