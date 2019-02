In der Stadt wird am Faschingsdienstag gefeiert. Auf dem Johannesplatz wird es rund gehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Widemair, Christine Gasser und Alois Oblasser lassen den Fasching in Lienz hochleben © KK/Kashofer

Der Fasching in Lienz lebt – wieder. Nachdem es im vergangenen Jahr keine größere Veranstaltung in der Stadt gegeben hat, starten die Narren heuer wieder durch. Ein vierköpfiges Team hat vor 14 Tagen mit den Vorbereitungen für eine Veranstaltung am Faschingsdienstag begonnen. Mittlerweile steht das Programm für den Fasching auf dem Johannesplatz. Thomas Widemair, Alois Oblasser, Christine Gasser und Charly Kashofer stecken hinter dem Lienzer Fasching. „Dass das Interesse da ist, hat man vor zwei Jahren gesehen“, sagen sie. Damals gab es eine ähnliche Veranstaltung.