Die drei Mehrgasmessgeräte wurden in Matrei, Panzendorf und am Gefahrgutstützpunkt in Lienz stationiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neuen Mehrgasmessgeräte der drei Osttiroler Feuerwehren © BFV Lienz

In den Feuerwehren Matrei, Panzendorf und am Gefahrgutstützpunkt in Lienz wurden drei neue Mehrgasmessgeräte stationiert. So ist im Einsatzfall, egal ob auf der Straße, im Bahnverkehr oder im Industriebereich, beim Austritt chemischer Substanzen innerhalb kürzester Zeit im gesamten Bezirk Messequipment und Fachpersonal am Einsatzort.