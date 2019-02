Facebook

Messini, Ponholzer und Wurzer reisen nach Patagonien © KK/Privat

Der Cerro Torre in Patagonien ist rund 13.500 km Luftlinie von seinem Wohnort Debant entfernt, und trotzdem scheint er einer von Toni Ponholzers Hausbergen zu sein. "Cheoma", unter diesem Namen kennt man ihn in der Bergsport-Szene, gilt weltweit als einer der besten Kenner des Torre Massivs. Kaum ein Alpinist stand öfter auf den Gipfeln Patagoniens, auf vielfach extremen Linien und in mehreren Erstbesteigungen.