Vermutlich gestürzt Deutscher Urlauber starb bei Wanderung in Osttirol

76-Jähriger brach am Montag in Kartitsch zu Wanderung auf. Nachdem er nicht in seine Unterkunft zurückkehrte, wurde eine Suchaktion gestartet. Am Abend wurde dann die Leiche des Mannes gefunden.