Thomas Zwischenberger aus Dölsach (links) holte sich gleich zwei Gesamtsiege in der Kategorie Steinschafe mit seinen Tieren © KK/RGO-Lienz

Die Bezirks-Schaf-Ausstellung ist so etwas wie die Miss- und Misterwahl für Schafe. Und auch heuer wieder bewiesen die wolligen Naturschönheiten am Laufsteg der Raiffeisengenossenschaft (RGO) in Lienz ihren rassigen Blick und guten Typ. Insgesamt stellten 28 Steinschaf-Züchter und 27 Bergschaf-Züchter aus Osttirol ihre Tiere in der RGO-Arena zur Schau. Gewaschen, gebürstet, gekämmt und gestriegelt wurden 155 Steinschafe und 180 Stück Bergschafe aufgetrieben.

