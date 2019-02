Facebook

Die Lenkerinnen wurden in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht (Symbolbild) © APA/Jakob Gruber

Am Montag um 10.30 Uhr lenkte eine 24-jährige Osttirolerin einen Pkw auf der Virgental Landesstraße im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol in Fahrtrichtung Felbertauern Straße. Zur selben Zeit lenkte eine 56-jährige Osttirolerin einen Fahrzeug auf der Felbertauern Bundesstraße in Richtung Lienz. Aus unbekannter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.