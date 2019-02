In Osttirol mussten zwei Kärntnerinnen nach einem Rodelunfall mitttels Tau geborgen werden. Sie waren in einer Linkskurve gegen eine Schneewand geprallt.

Der Rodelausflug endete im Krankenhaus. © KLZ/Hautzenberger

Wieder kam es zu einem Rodelunfall. Am Samstagnachmittag rodelten zwei Frauen aus Kärnten in Tristach auf der Dolomitenrodelbahn gemeinsam auf einer Rodel talwärts. Vor einer scharfen Linkskurve gerieten sie an den äußersten rechten Rand und prallten gegen die Schneewand.