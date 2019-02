Auto kam ins Schleudern 23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Osttirol verletzt

Facebook

Die Rettung brachte den Verletzten ins BKH Lienz © Fuchs

Am Freitag gegen 21.40 Uhr lenkte ein 23-jähriger Mann seinen Pkw auf der Defereggental-Landesstraße (L25) von St Jakob in Defereggen kommend in Fahrtrichtung Huben. Im Gemeindegebiet von Hopfgarten kam der Lenker aus bisher noch unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Der Wagen geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus, beschädigte dort mehrere Straßenleiteinrichtungen und kam schließlich in einem Graben zum Stillstand.