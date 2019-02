Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alte Fotos sind wichtige „Beweise“ für Ahnenforscher. Im Bild die Familie Engl aus Osttirol © SCHWEMBERGER

Woher kommen meine Großeltern und woher ihre Eltern? Wo haben sie gelebt und was hat ihr Leben geprägt? Mit diesen Fragen befassen sich Ahnenforscher. Wie viele es in Osttirol sind, lässt sich nicht genau sagen. Einen groben Überblick, wie viele Osttiroler sich aber tatsächlich intensiver mit der Geschichte ihrer Familie befassen, wird man am 2. März in der Bücherei in Lienz bekommen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.