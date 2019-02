Facebook

Gratisfahrten soll es künftig für Gäste mit gültiger Gästekarte nicht nur in den Regiobussen geben, sondern auch im Regionalzug zwischen Oberdrauburg und Innichen © Ruggenthaler

Die Mobilität in Osttirol ist gestiegen: Regiobusse fahren seit dem Winter 2017/2018 im Stundentakt an und natürlich gibt es auch die stündlichen Abfahrten. Die Versorgung ist also seit gut einem Jahr flächendeckend. Verantwortlich dafür zeichnen der Verkehrsverbund Tirol (VVT), der Osttiroler Gemeindeverband öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) mit Obfrau Elisabeth Blanik und der Tourismusverband Osttirol (TVBO). Profiteuere sind Einheimische wie Gäste.

