© Brunner Images|Philipp Brunner

Robert Mayer kennt man in Osttirol und über die Bezirksgrenzen hinaus als herausragenden Behindertensportler. Unter anderem hat er bei den Paralympics in London im Jahr 2012 teilgenommen. An was sich viele nicht – mehr – erinnern können: Mayer galt als eines der größten österreichischen Fußballtalente und hatte die Chance, nach Italien zu wechseln. Im Zuge von Probetrainings kickte er bereits beim AC Parma. Nun kehrt Mayer wieder zum Fußball zurück, als Trainer von Rapid Lienz. Für die Grün-weißen verlief die Hinrunde in der Unterliga West nicht nach Plan. Platz zwölf und nur 16 Punkte sind zu wenig für die Ansprüche des Vereins. Nachdem Robert Zabernig die letzten Partien in der Herbstrunde an der Seitenlinie stand, will Rapid im Frühjahr mit einem Duo durchstarten. Mayer wird dabei unterstützt von Vereinsobmann Robert „Didi“ Müller.

