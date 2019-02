Facebook

Auch das Jägerbataillon 24 in Lienz erhält acht Stück „Hägglunds“ © Jägerbataillon 24

Die Verteilung der Gefechtsfahrzeuge des Typs „Hägglund“ hat begonnen. Die ersten vier von insgesamt 32 Fahrzeugen übergab Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) am Donnerstag der 6. Gebirgsbrigade in Absam. Die nächsten vier folgen heute in der Schwarzenbergkaserne in Salzburg. Die restlichen 24 „gepanzerten Schweden“ werden bis zum Sommer ausgeliefert.