Soziale Schülerinnen auf der Suche nach ihrer Berufung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angelina Krinjski und Lara Weitlaner teilten ihre Erfahrungen mit dem Publikum © Michael Egger

Der „Compassion“-Tag in der Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen in Lienz ist so etwas wie ein Fest für die ganze Schule. Und gestern war es soweit: Zuerst besuchten die Schüler gemeinsam den Gottesdienst, im Kolpingsaal haben sie ihre Projekte vorgestellt.

Um was geht es bei „Compassion“?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.