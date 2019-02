Bestätigte Präsenz eines Wolfes in St. Jakob erfordert Information der Bürger. Und dem Villgrater Schafbauern Josef Schett bereitet sie Sorge.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor allem die Schafbauern fürchten den Wolf in Osttirol © Ruggenthaler

Ingo Hafele, Bürgermeister von St. Jakob, und sein Kollege Vitus Monitzer aus St. Veit hatten am Donnerstag einen Termin mit Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Der Wolf, der in St. Jakob in Nähe des Siedlungsraumes Wild gerissen hatte, war der Anlass. Für die Bürgermeister stellte sich vor allem die Frage: Wie gehen wir mit der bestätigten Wolfspräsenz im Tal öffentlich um?

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.