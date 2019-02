Facebook

2018 hielt die Polizei 17.259 Fahrzeuglenker in Osttirol auf, die zu schnell unterwegs waren © APA/HERBERT NEUBAUER

Immer mehr Nutzer greifen während der Autofahrt zum Mobiltelefon, sei es nun zum Telefonieren, um Nachrichten zu schreiben oder zu lesen. Auch in Osttirol wird das „Handyverbot“ am Steuer nicht selten ignoriert.

So wurden im Vorjahr 157 Fahrzeuglenker in Osttirol wegen Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung beanstandet – im Jahr 2017 waren es 106 Lenker. Damit ist die Zahl der Handy-Verstöße um 32,5 Prozent gestiegen. Die Dunkelziffer dürfte jedoch um einiges höher liegen. Laut Statistik greift jeder dritte Tiroler Lenker während der Autofahrt zum Handy. Die Polizei warnt einmal mehr, dass das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung sowie das Tippen und Lesen von Nachrichten ein erhebliches Unfallrisiko für sich und andere darstellen. „Bei Streifendiensten wird immer wieder festgestellt, dass telefonierende und mit dem Smartphone hantierende Fahrzeuglenker unsicher, unkonzentriert und abgelenkt unterwegs sind“, weiß Bezirkspolizeikommandant Silvester Wolsegger zu berichten.

