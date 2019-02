Teresa Stadlober könnte in Seefeld in Fußstapfen der Osttirolerin treten - Damen-Langlauf fristet wie vor 20 Jahren Schattendasein im ÖSV.

Alois Stadlober, Maria Theurl, Ernst Vettori, Eva Ganster, Klaus Sulzenbacher und Guenther Csar bei der Eröffnungsfeier in Seefeld © GEPA pictures/Thomas Bachun

Zwanzig Jahre nach der Nordischen Heim-WM in Ramsau ist Maria Theurl immer noch die einzige weibliche ÖSV-Medaillengewinnerin im Skilanglauf. Die Osttirolerin hatte 1999 Bronze über 10 km Skating erobert, die erste von insgesamt vier Langlauf-Medaillen des Gastgeberlandes. In Seefeld könnte nun Teresa Stadlober in Theurls Fußstapfen treten. Auch sie hat es auf eigenen Wegen an die Spitze geschafft.