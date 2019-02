Facebook

Krieghofer (Mitte) mit Platter und Kompatscher in der Hofburg © Die Fotografen

Günther Platter und Arno Kompatscher legten gestern gemeinsam einen Kranz am Denkmal des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer am Bergisel in Innsbruck nieder. Die Landeshauptmänner aus Tirol und Südtiroler verliehen im Anschluss die Ehrenzeichen des Landes Tirol. Zwölf Persönlichkeiten wurden für ihre Verdienste ausgezeichnet. Landeshauptmann Günther Platter sagte im Rahmen des Festaktes in der Hofburg: „Ohne diesen Einsatz würde unser Tirol heute anders dastehen – nicht so zukunftsorientiert, nicht so leistungsfähig, nicht so reichhaltig und nicht so kreativ.“