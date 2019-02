Aufregung in Südtirol

Mehr Musik von Eros Ramazzotti und anderen italienischen Künstlern wird künftig wohl auch auf Südtirols Radiosendern laufen © APA/HERBERT PFARRHOFER

An einem heißen Sommertag gibt es kaum passendere Lieder als "Azzurro" von Adriano Celentano. Er und andere italienische Musiker wie Eros Ramazzotti, Laura Pausini und Al Bano können sich freuen: Italiens Radiosender sollen die nationale Musik mehr fördern. Laut einem Gesetzentwurf, den die rechte Regierungspartei Lega dem Parlament in Rom eingereicht hat, sollen Radiosender künftig einen fixen Anteil von 33 Prozent an italienischer Musik senden.