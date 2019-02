Karfreitag Wirbel um "Jesus-Tweet" von Tiroler Grünen-Klubobmann

Mair postete Christus am Kreuz mit Sager: "Am Karfreitag um 15 Uhr ist Jesus am Kreuz vor Lachen gestorben" - Entschuldigte sich inzwischen - ÖVP-Klubchef Wolf: "Absolutes No-Go".