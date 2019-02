Russisches Mädchen musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus gebracht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © AP

Am 18. Februar kam es gegen 15 Uhr in Obertilliach auf der Piste neben dem Stubenlift zu einem Zusammenstoß zwischen einer zwölfjährigen russischen Skifahrerin und einem 26-jährigen deutschen Skifahrer. Dabei zog sich das Mädchen eine schwere Schulterverletzung zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen.