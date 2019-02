Aufruhr unter Privatzimmervermietern. Bettenauslastung in bisheriger Wintersaison sei sehr schlecht. Schützenhilfe kommt von Andreas Köll.

Eva Haselsteiner verließ im Oktober 2018 Osttirol, nachdem sie gekündigt wurde. Jetzt kritisieren Privatzimmervermieter Franz Theurl © Ruggenthaler

"Ich vermiete seit 22 Jahren, aber so schlecht wie heuer war es noch nie“. Theresia Rainer aus Matrei, auch Obfrau des Verbandes der Tiroler Privatzimmervermieter, ist aufgebracht. Ihr selbst fehlen die Gäste – „und es gibt auch sonst leere Häuser“. Für Rainer steht fest: „Es scheitert an der Werbung. Es ist keine Nachfrage, so, als würde es uns gar nicht geben“.

