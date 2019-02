Der Verein „Osttirol für Jalimo“ muss sich in Geduld üben. Es wurde sogar über einen möglichen Abzug diskutiert.

Krösslhuber will sein „Herzensprojekt“ weiterführen © KK/Papsch-Musikar

Der Frieden im Südsudan hält. Im Moment. Das ist die gute Nachricht, die Obmann Franz Krösslhuber bei der Generalversammlung des Vereins „Osttirol für Jalimo/Mondikolok“ verkünden kann. Auch wenn die Regierunspartei und die Rebellen im Oktober 2018 einen Waffenstillstand vereinbart haben, so ist die Lage noch immer angespannt.

„Jeder Zweite läuft noch mit einer Kalaschnikow herum“, berichtet Krösslhuber. Er selbst machte sich im Jänner 2019 ein Bild vor Ort und brachte erschreckende Erkenntnisse mit: „2016 sind die Menschen geflüchtet. Lebten in Mondikolok einst 30.000 Menschen, so ist es jetzt die reinste Geisterstadt.“ Noch gespenstischer wird es, wenn man den Fokus auf die gesamte Region Kajo-Keji ausweitet: Von den 300.000 Einwohnern kamen seit der großen Flüchtlingswelle erst 311 Familien wieder zurück.