In einem Holzverarbeitungsbetrieb in der Osttiroler Gemeinde Strassen fing eine Pressmaschine Feuer. Mitarbeiter konnten die Flammen eindämmen.

© KLZ/Kanizaj

Aus bisher noch unbekannter Ursache geriet am Montagabend in einem Holzverarbeitungsbetrieb in der Gemeinde Strassen in Osttirol eine Pressmaschine in Brand. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehren wurde der Brand von Firmenmitarbeitern bekämpft. In weiterer Folge konnte der Brand von den Feuerwehrkräften rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden.