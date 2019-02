Wohin nach der Matura?Bildungstag am Gymnasium soll Antworten liefern

Wohin nach der Reifeprüfung? Antworten soll eine Veranstaltung am 28. Februar im Gymnasium liefern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch das Bundesheer ist vertreten © APA/ROLAND SCHLAGER

Das Büffeln für die Reifeprüfung hat für die meisten Schüler der Höheren Schulen in Osttirol schon begonnen. Parallel machen sich die Maturanten schon über die Zukunft Gedanken. Wohin es nach der Reifeprüfung gehen soll, ist für viele keine einfache Entscheidung.

Einfacher könnte sie werden, wenn man die Osttiroler Bildungsmesse am 28. Februar im Gymnasium Lienz besucht. Etwa 25 Institutionen werden sich von 13 bis 17 Uhr im Festsaal und der vorgelagerten Aula des Gymnasiums präsentieren“, sagt Elisabeth Singer, Bildungsberaterin am Gymnasium.