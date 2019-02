Drei Verletzte bei Unfall in Lienz. Warum der Wagen ins Schleudern geriet, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Das Auto landete auf dem Dach © Brunner Images/Philipp Brunner

Ein 40-jähriger Österreicher lenkte am Sonntag um 14.20 Uhr in Lienz auf der Kärntner Straße einen Pkw in Richtung Nußdorf-Debant. Im Fahrzeug waren außer ihm drei Männer (29, 28 und 23 Jahre alt).