Zwölf Müllcontainer brannten vollständig aus © Brunner Images

Am Sonntag gegen 8.15 Uhr heulten in Lienz die Sirenen. 14 Feuerwehrleute rückten mit drei Fahrzeugen in den Ortsteil Pfister Höhe aus. Zwölf Abfallcontainer brannten vollständig aus. Durch den Brand wurde auch ein neben der Müllinsel stehendes Haus beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Nach ersten Einschätzungen von Kriminalisten dürfte der Brand bereits in der Nacht ausgebrochen und lange unbemerkt geblieben sein. Die Polizei bittet dringend um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-7230.